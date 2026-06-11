Viva Mundo: um mega parque temático que promete transformar Santarém e a região

No dia em que começou o Mundial de Futebol 2026, Santarém recebeu a apresentação pública do parque temático Viva Mundo, investimento estimado em 450 milhões de euros que, segundo os promotores privados, integra uma visão de longo prazo, associada ao Mundial de Futebol de 2030 que terá Portugal como um dos organizadores. O empreendimento vai nascer num terreno com 80 hectares nos arredores da cidade, cedido pela Paróquia de Marvila a troco de um montante não divulgado, e tem já inauguração marcada para 29 de Abril de 2030.

Os investidores principais são o empresário português José Ferraz e o britânico Munir Samji, que terão como homem do leme na execução da obra o ex-autarca de Cascais Carlos Carreiras - o homem que, há mais de duas décadas, comandou a construção da fábrica de cerveja Cintra em Santarém, curiosamente não muito longe do terreno para onde está agora previsto este mega empreendimento. Perspectiva-se a criação de 800 a mil postos de trabalho e mais de um milhão de visitantes por ano.

A apresentação decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém, perante uma numerosa plateia. Carlos Carreiras sublinhou a importância da localização central de Santarém, as boas acessibilidades e a cooperação e pró-actividade das várias entidades envolvidas, desde a Câmara de Santarém à Diocese de Santarém, passando pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, como factores decisivos para a escolha desta opção. “É uma oportunidade que Santarém e o país não podiam deixar fugir”, afirmou, acrescentando que o projecto vai transformar o concelho e a região

O presidente da Câmara de Santarém também agradeceu a todos os envolvidos, com destaque para a sua equipa no município, pela forma célere como foi conduzido o processo e tomadas as decisões que vão permitir arrancar com a obra, se tudo correr como o esperado, no primeiro trimestre de 2027. João Leite vincou que este projecto insere-se na lógica de atracção de investimento privado que assumiu desde o início do mandato e que vai ter efeitos marcantes no desenvolvimento do território a nível concelhio e regional.

A muito concorrida sessão contou com a presença da ministra do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, de deputados à Assembleia da República, de autarcas de diversos municípios, da presidente da CCDR, Teresa Almeida, do presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Ricardo Gonçalves, de representantes de instituições nacionais, regionais e concelhias, empresários, investidores e figuras ilustres da cidade, como Pedro Canavarro e Hermínio Martinho.

