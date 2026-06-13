Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura

A maquete do futuro Hospital da Luz Ribatejo foi pré-apresentada este sábado, 13 de Junho, no stand do município de Santarém na Feira Nacional da Agricultura, num momento institucional que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e de Pedro Patrício, administrador executivo do futuro hospital.

A nova unidade, a abrir em 2026, é apresentada pela rede Hospital da Luz como um reforço dos serviços médicos de proximidade para cerca de 450 mil ribatejanos dos concelhos de Santarém, Ourém, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Almeirim e Cartaxo, entre outros.

O projecto prevê a criação de 500 postos de trabalho e uma ligação privilegiada ao Hospital da Luz Lisboa, apresentado como o hospital privado mais avançado do país.

Segundo a informação divulgada, o Hospital da Luz Ribatejo terá internamento com 42 camas, bloco operatório com quatro salas cirúrgicas, um centro de imagiologia diferenciada com tecnologia de última geração, incluindo ressonância magnética, TAC, ecografia e mamografia, e 40 salas de consulta com uma vasta oferta de especialidades.

Entre as áreas clínicas previstas estão Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Oncologia e Oftalmologia. A futura unidade terá ainda um Centro para a Saúde da Mulher, Centro de Oncologia, Centro de Medicina Dentária e parque de estacionamento com 300 lugares.

A apresentação da maquete decorreu no stand da Câmara Municipal de Santarém, no dia em que o stand da autarquia na Feira Nacional da Agricultura esteve dedicado à presença do Hospital da Luz Ribatejo.