O MIRANTE TV | 13-06-2026 16:51
Terrenos para projecto Viva Mundo em Santarém são da Igreja
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, revelou, na reunião do executivo de 12 de Junho, alguns detalhes do negócio que levou à cedência de um terreno com 80 hectares, pela Paróquia de Marvila, aos investidores que pretendem construir o parque temático Viva Mundo, nos arredores da cidade.
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