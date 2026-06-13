Terrenos para projecto Viva Mundo em Santarém são da Igreja

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, revelou, na reunião do executivo de 12 de Junho, alguns detalhes do negócio que levou à cedência de um terreno com 80 hectares, pela Paróquia de Marvila, aos investidores que pretendem construir o parque temático Viva Mundo, nos arredores da cidade.