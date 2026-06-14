Carregueira volta a marchar pela memória e tradição

A 9.ª edição das Marchas Populares da Freguesia da Carregueira realizou-se a 13 de Junho, no Polivalente da Carregueira, e prossegue a 20 de Junho, na zona ribeirinha do Arripiado, sempre às 21h30. A festa popular volta a juntar comunidade, associações e visitantes, celebrando a identidade local e mantendo viva uma tradição que é já um dos momentos altos do ano na freguesia do concelho da Chamusca