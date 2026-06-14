O MIRANTE TV | 14-06-2026 09:30
Carregueira volta a marchar pela memória e tradição
Freguesia da Carregueira prepara duas noites de cor, música e bairrismo, numa edição marcada pela homenagem a António Valador.
A 9.ª edição das Marchas Populares da Freguesia da Carregueira realizou-se a 13 de Junho, no Polivalente da Carregueira, e prossegue a 20 de Junho, na zona ribeirinha do Arripiado, sempre às 21h30. A festa popular volta a juntar comunidade, associações e visitantes, celebrando a identidade local e mantendo viva uma tradição que é já um dos momentos altos do ano na freguesia do concelho da Chamusca
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