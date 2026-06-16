Telmo Ferreira: uma vida entre a Câmara de Coruche e o Rancho da Fajarda

Telmo Ferreira nasceu em Coruche em 1975 e cresceu na Fajarda, entre a vida simples da aldeia, o trabalho no campo e as tradições populares. Antes de chegar à Câmara Municipal de Coruche, apanhou tomate, tirou bandeira ao milho, trabalhou na Tabaqueira, passou pela tropa e teve uma experiência administrativa na Junta de Freguesia da Fajarda.

Entrou na autarquia em 1999, através de concurso para o então Serviço de Informação, e desde então passou mais de duas décadas ligado ao gabinete de comunicação. Assistente técnico “com muito orgulho”, diz que aquele serviço foi a sua “licenciatura”, pela aprendizagem constante, pelo contacto com o território e pela exigência de acompanhar eventos, cheias, incêndios, iniciativas culturais e o dia-a-dia do concelho.

Paralelamente, Telmo Ferreira é presidente da direcção e elemento do Rancho Folclórico da Fajarda, grupo onde entrou em 1992. Para si, o folclore não é o “parente pobre da cultura”, mas uma forma de preservar o linguajar, o trajar, as cantigas e a memória de um povo.

Pai de Eduardo e Gabriel, acredita que o associativismo ensina respeito, espírito de grupo e sentido de pertença. Entre a Câmara, o rancho, a Fajarda e Coruche, vive ligado a uma terra que conhece por dentro, com virtudes e defeitos, como se conhece a família.