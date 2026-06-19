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O MIRANTE TV | 19-06-2026 09:42

Centro Interativo das Tropas Paraquedistas vai nascer em Vila Nova da Barquinha

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Centro Interativo das Tropas Paraquedistas vai nascer em Vila Nova da Barquinha
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A assinatura da adenda ao protocolo para a criação do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, constituiu mais um passo para a concretização do projecto.

A assinatura da adenda ao protocolo para a criação do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, constituiu mais um passo para a concretização do projecto. No final da cerimónia, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, destacou o carácter pioneiro da iniciativa, revelou que outros municípios já seguem o exemplo e anunciou o regresso da actividade aérea a Tancos, com a chegada dos primeiros helicópteros prevista para Outubro.

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