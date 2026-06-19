O MIRANTE TV | 19-06-2026 11:19
Festas da Cidade do Cartaxo arrancam com música, tradição e animação taurina
Certame decorre até 24 de Junho e transforma centro da cidade num palco ao ar livre dedicado à cultura, às tradições e ao convívio.
As Festas da Cidade do Cartaxo arrancaram dia 18 de Junho, transformando o centro da cidade num verdadeiro palco dedicado às tradições, à cultura e ao convívio, numa celebração que se prolonga até 24 de Junho. A cerimónia de inauguração reuniu várias entidades e autarcas locais e ficou marcada por uma actuação itinerante da banda filarmónica da Lapa, à qual se seguiu uma entrada de touros.
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