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O MIRANTE TV | 20-06-2026 07:00

Associação de Futebol de Santarém distinguiu mérito escolar e desportivo

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Associação de Futebol de Santarém distinguiu mérito escolar e desportivo
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Associação de Futebol de Santarém distinguiu mérito escolar e desportivo
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Iniciativa em parceria com o McDonald 's de Santarém premiou quatro jovens pelo bom desempenho académico e desportivo na última época.

A Associação de Futebol de Santarém, em parceria com o McDonald 's de Santarém, distinguiu esta sexta-feira, 19 de Junho, os melhores quatro alunos e atletas que se destacaram pelo mérito académico e desportivo na época desportiva que agora terminou.
Foram distinguidos Francisco Montez, do Vitória de Santarém, no escalão de juniores, Pedro Marques, do Ouriense no escalão de juvenis, Gonçalo Leitão, do Vitória Mindense no escalão de iniciados, e Beatriz Cardoso, da União de Santarém no escalão de juniores femininos, reconhecendo o exemplo de conciliação entre o desporto e os estudos.

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