O MIRANTE TV | 20-06-2026 22:42
Festas de Almeirim inauguradas com figurino para atrair mais gente
O executivo da Câmara de Almeirim inaugurou as festas da cidade neste sábado, em que se assinala a elevação a cidade, com um novo figurino, com um espaço maior e mais aberto com a retirada dos canteiros dos jardins da biblioteca, e um programa mais atractivo para atrair mais visitantes.
O executivo da Câmara de Almeirim inaugurou as festas da cidade neste sábado, em que se assinala a elevação a cidade, com um novo figurino, com um espaço maior e mais aberto com a retirada dos canteiros dos jardins da biblioteca, e um programa mais atractivo para atrair mais visitantes.
Este ano os bombeiros voluntários, presididos pelo ex-presidente da câmara, Pedro Ribeiro, não estão presentes com a justificação de que a cozinheira habitual contratada para a tasquinha, está de baixa médica.
As festas decorrem até dia 28.
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