Festas de Almeirim inauguradas com figurino para atrair mais gente

O executivo da Câmara de Almeirim inaugurou as festas da cidade neste sábado, em que se assinala a elevação a cidade, com um novo figurino, com um espaço maior e mais aberto com a retirada dos canteiros dos jardins da biblioteca, e um programa mais atractivo para atrair mais visitantes.

O executivo da Câmara de Almeirim inaugurou as festas da cidade neste sábado, em que se assinala a elevação a cidade, com um novo figurino, com um espaço maior e mais aberto com a retirada dos canteiros dos jardins da biblioteca, e um programa mais atractivo para atrair mais visitantes.

Este ano os bombeiros voluntários, presididos pelo ex-presidente da câmara, Pedro Ribeiro, não estão presentes com a justificação de que a cozinheira habitual contratada para a tasquinha, está de baixa médica.

As festas decorrem até dia 28.

