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O MIRANTE TV | 20-06-2026 12:00

Festas de São João e da Cidade voltam a encher o Entroncamento de animação

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Festas de São João e da Cidade voltam a encher o Entroncamento de animação
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Certame decorre até 27 de Junho com música, tasquinhas, associativismo, animação cultural e celebrações religiosas dedicadas ao padroeiro da cidade.

As Festas de São João e da Cidade do Entroncamento arrancaram a 19 de Junho, dando início a um dos eventos mais emblemáticos do concelho, que decorre até 27 de Junho. O programa conta com concertos, tasquinhas, diversas actividades e também celebrações religiosas dedicadas ao padroeiro da cidade.
A cerimónia de inauguração contou com a presença de várias entidades e autarcas locais e ficou marcada por um minuto de silêncio em homenagem a Alberto Pereira, recentemente falecido, que foi elemento da direcção e uma das figuras mais marcantes da história do CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento .

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