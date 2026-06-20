Um festival de artes e cultura para animar o Verão em Santarém

Programação do Verão iN.Santarém volta a apresentar propostas para todos os gostos e faixas etárias, numa aposta do município para animar a cidade e o concelho. Santos populares, concertos de Dillaz e Deixem o Pimba em Paz, a estreia da Noite Branca e o Festival de Estátuas Vivas são algumas das atrações.

Começou com música e vai acabar com música o Verão iN.Santarém 2026 que vai durar até 20 de Setembro, com muitas propostas culturais que vão mexer com a cidade e o concelho durante a época estival. Concertos de Dillaz e Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, a estreia da Noite Branca, o Festival de Estátuas Vivas e dezenas de iniciativas espalhadas pela cidade e freguesias marcam a edição deste ano, numa organização do município apresentada esta sexta-feira, 19 de Junho.

Os Santos Populares dão o pontapé de saída e voltam a animar o centro histórico entre 25 e 28 de Junho. Os largos de Marvila, Emílio Infante da Câmara e Ramiro Nobre, bem como a Rua Arco de Manços, recebem concertos, DJs, folclore, fados, gastronomia e as tradicionais tasquinhas dinamizadas por comerciantes e associações locais num fim de semana que promete ser bem quente.

A apresentação do programa decorreu no dia 19 de Junho junto à Igreja de Marvila e contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, de membros do executivo municipal, autarcas e representantes de associações culturais. A apresentação detalhada coube a Tiago Fernandes.

João Leite destacou a cultura como um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento do concelho, defendendo que o investimento nesta área tem reflexos directos na dinamização económica, na valorização do património e na afirmação de Santarém enquanto destino turístico e cultural. “O Verão iN.Santarém surge com um propósito claro de valorizar e intensificar a programação cultural do concelho. Quando investimos na cultura, sabemos que estamos a investir num futuro forte e dinâmico para Santarém”, afirmou o autarca.

O presidente do município destacou também que a programação vai muito além do centro histórico, reforçando a aposta na descentralização cultural através da realização de iniciativas nas freguesias do concelho. O programa arrancou oficialmente na sexta-feira, 19 de Junho, com o cortejo inaugural do ensombramento decorativo da Rua Serpa Pinto, acompanhado pelos Sax & Tuba Friends, dando início a mais de três meses de atividades culturais destinadas ao público em geral.

Entre os momentos mais aguardados destaca-se o espectáculo “Deixem o Pimba em Paz”, criado por Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Rafael, que sobe ao palco do Largo do Seminário no dia 10 de Julho. A música portuguesa contemporânea estará também em destaque com o concerto de Dillaz, marcado para 24 de julho, numa actuação no Largo do Seminário que deve atrair milhares de espectadores ao centro histórico da cidade.

Outra das grandes apostas é o VII Festival de Estátuas Vivas, entre 7 e 9 de Agosto. A edição deste ano apresenta uma novidade: na noite de sábado, o Largo de Marvila recebe uma original actuação de uma dupla de DJs-estátua, que promete aliar performance artística e música.

A grande novidade desta edição será a realização da primeira Noite Branca, marcada para 22 de Agosto, no Jardim da República, com um programa que combina música, animação de rua, instalações artísticas, performances itinerantes e espetáculos ao vivo, convidando o público a viver a cidade até de madrugada. O cartaz inclui as actuações dos DJs António Salvador, Pedro Garrido e Carolina Torres, a Roda de Samba de Karla Silva, além da energia da Fanfarra Kaustika.

O programa contempla também uma forte componente de valorização patrimonial, através de visitas guiadas temáticas que permitem descobrir diferentes perspectivas da história de Santarém. A promoção da leitura e as actividades familiares mantêm igualmente um papel relevante, com sessões de contos, espectáculos de fantoches, oficinas, jogos tradicionais e atividades multidisciplinares destinadas a crianças e jovens.

O ciclo de cinema ao ar livre regressa ao pátio do Teatro Sá da Bandeira com sessões gratuitas às quartas-feiras. Na área musical, destaque a para o Rock da Velha, a 18 de julho, na Casa do Campino, com actuações das bandas Apotheus, Insvla e Os Busca Polos, e para as Cartaxo Sessions, agendadas para 12 de Setembro, que trazem a Santarém os projectos Sereias, Oka e Cat Soup.

Entre os eventos de maior dimensão encontra-se também o Sun Gates, dedicado à música electrónica, que terá lugar a 19 de Setembro no Jardim das Portas do Sol, bem como o Festival AfroHouse – JAM! Jovens + Artes = Mudança!, que regressa ao Jardim de São Domingos nos dias 20 de Junho, 11 de Julho, 22 de Agosto e 12 de Setembro.

Ao longo dos meses de Verão, espectáculos de dança, novo circo, música e artes de rua vão percorrer localidades como Pernes, Alcanede, Alcanhões, Abrã, Achete, Casével, Vale de Figueira, Arneiro das Milhariças e Almoster, com propostas como LLAR, de Federico Menini, Circus, de Jordi Bertran, Gota, Concorda e Human’Art. A 20 de Setembro, o espectáculo Ópera com Todos fecha o programa no grande auditório do CNEMA.

