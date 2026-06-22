Cavalos ajudam a resolver problema da limpeza urbana da Chamusca

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande já veio esclarecer que existe dificuldades em assegurar a limpeza urbana das localidades por falta de recursos humanos. Perante os problemas, alguns munícipes encontraram uma solução fora da caixa.Vídeo de Francisco Moedas