O MIRANTE TV | 22-06-2026 19:53
Jovens da Linhaceira criam primeiro de campo de férias na aldeia
Uma ideia lançada entre amigos transformou-se no primeiro campo de férias realizado na Linhaceira, freguesia do concelho de Tomar, com o objectivo de afirmar-se como uma iniciativa anual.
Um grupo de jovens da Linhaceira, no concelho de Tomar, organizou o primeiro campo de férias da aldeia, reunindo cerca de 20 crianças da freguesia e de localidades vizinhas. A iniciativa surgiu da vontade de dinamizar a comunidade e proporcionar actividades ao ar livre durante as férias escolares.
O projecto conta com o apoio da Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, da Junta de Freguesia da Asseiceira e da Câmara de Tomar. Perante a forte adesão e a resposta positiva dos pais, os organizadores já pensam em nova edição no próximo ano.
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