Município de Vila Franca de Xira promove oferta turistica no Rock in Rio Lisboa

Município de Vila Franca de Xira marcou presença no festival Rock in Rio Lisboa, promovendo a sua oferta turística e os vinhos da Encosta de Xira no stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.

O Município de Vila Franca de Xira promoveu a sua oferta turística no Rock in Rio Lisboa, através do stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL). No domingo, dia 21, a única data esgotada do evento, o município deu a provar os vinhos da Encosta de Xira e convidou os festivaleiros a responder a algumas perguntas sobre o concelho, a tirar fotografias e a habilitarem-se a ganhar brindes.

A empresária Roberta Medina visitou o stand e foi convidada pelo presidente, Fernando Paulo Ferreira, a visitar Vila Franca de Xira e a fazer um passeio no barco varino.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE.