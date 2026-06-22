O MIRANTE TV | 22-06-2026 16:47
Romaria a Nossa Senhora de Alcamé voltou a reunir centenas de fiéis em VFX
* Foto JF VFX
Realizada nas lezírias de Vila Franca de Xira, a Romaria a Nossa Senhora de Alcamé é uma das mais emblemáticas manifestações religiosas e culturais do Ribatejo.
Realizada nas lezírias de Vila Franca de Xira, a Romaria a Nossa Senhora de Alcamé é uma das mais emblemáticas manifestações religiosas e culturais do Ribatejo. Reconhecida pela forte ligação ao mundo rural, reúne anualmente fiéis, campinos, cavaleiros e trabalhadores do campo em honra de Nossa Senhora de Alcamé, tradicionalmente associada à proteção dos campinos. O MIRANTE recupera imagens da procissão do ano passado que aconteceu depois da renovação da Ermida onde decorrem algumas das cerimónias mais importantes desta iniciativa.
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