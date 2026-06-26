O MIRANTE TV | 26-06-2026 10:14
Começaram as festas de São Pedro e da Cidade de Alverca
Durante cinco dias o recinto da feira em Alverca espera receber milhares de visitantes.
A cidade de Alverca do Ribatejo volta a celebrar as Festas de São Pedro e da Cidade entre os dias 25 e 29 de Junho, com cinco dias de animação, música, tradição e actividades para todas as idades.
A festa foi inaugurada ao final da tarde desta quinta-feira, 25 de Junho, pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira e o presidente da união de freguesias, Carlos Gonçalves.
O certame promete levar milhares de visitantes ao recinto festivo.
Além dos palcos onde vão decorrer os concertos o recinto conta com espaços de restauração, convívio e animação, mantendo viva uma das mais emblemáticas tradições da cidade de Alverca.
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