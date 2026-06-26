Lezíria do Tejo recebeu 16 autocarros eléctricos para a rede de transportes públicos

Os veículos vão posteriormente integrar a frota da nova empresa intermunicipal de transporte público rodoviário da Lezíria do Tejo, que deverá entrar em operação no próximo ano.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo apresentou esta sexta-feira, 26 de Junho, em Santarém, 16 autocarros eléctricos que vão entrar em circulação no seu território. Os veículos vão posteriormente integrar a frota da nova empresa intermunicipal de transporte público rodoviário da Lezíria do Tejo, que deverá entrar em operação no próximo ano.

A apresentação das viaturas decorreu no Jardim da Liberdade e contou com a presença da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e de autarcas de todos os concelhos da Lezíria do Tejo. O investimento, de perto de 9 milhões de euros, foi financiado em grande parte pela União Europeia.

Oito dos autocarros ficarão afectos à rede de transportes urbanos de Santarém, quatro vão circular em Rio Maior e Coruche e também no serviço Mobi.Sénior em Santarém e as outras quatro vão integrar as ligações interurbanas no território da Lezíria do Tejo, revelou o presidente da Câmara de Santarém e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, João Leite.