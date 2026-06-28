O MIRANTE TV | 28-06-2026 14:33
Santos Populares animam centro histórico de Santarém
Programa continua até este domingo, 28 de Junho, com muita música e sardinha assada
O centro histórico de Santarém está a acolher até este domingo, 28 de Junho, mais uma edição dos Santos Populares, com um programa que incluiu concertos, actuações de DJ, folclore e gastronomia, distribuídos por vários pontos da cidade.
A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém, pretende transformar o centro histórico num grande arraial ao ar livre, dinamizando largos como Marvila, Emílio Infante da Câmara, Ramiro Nobre e a Rua Arco de Manços.
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