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O MIRANTE TV | 28-06-2026 14:33

Santos Populares animam centro histórico de Santarém

Santos Populares animam centro histórico de Santarém
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Programa continua até este domingo, 28 de Junho, com muita música e sardinha assada

O centro histórico de Santarém está a acolher até este domingo, 28 de Junho, mais uma edição dos Santos Populares, com um programa que incluiu concertos, actuações de DJ, folclore e gastronomia, distribuídos por vários pontos da cidade.
A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém, pretende transformar o centro histórico num grande arraial ao ar livre, dinamizando largos como Marvila, Emílio Infante da Câmara, Ramiro Nobre e a Rua Arco de Manços.

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