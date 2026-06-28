Santos Populares animam centro histórico de Santarém

O centro histórico de Santarém está a acolher até este domingo, 28 de Junho, mais uma edição dos Santos Populares, com um programa que incluiu concertos, actuações de DJ, folclore e gastronomia, distribuídos por vários pontos da cidade.

A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém, pretende transformar o centro histórico num grande arraial ao ar livre, dinamizando largos como Marvila, Emílio Infante da Câmara, Ramiro Nobre e a Rua Arco de Manços.