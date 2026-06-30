Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira

O executivo municipal de Tomar esteve na Sabacheira para ver no terreno os estragos deixados pela tempestade Kristin e acompanhar projectos em curso.

O executivo municipal de Tomar esteve na Sabacheira para ver no terreno os estragos deixados pela tempestade Kristin e acompanhar projectos em curso. A reunião de câmara descentralizada, liderada por Tiago Carrão, passou pelo futuro relvado sintético do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, pelo açude da ribeira, pela floresta de Monchite e por intervenções em estradas. Em cima da mesa estiveram também as potencialidades da Praia Fluvial da Mendacha e do Agroal.