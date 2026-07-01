Tomar recebeu Gala do Desporto dos Templários para premiar personalidades do concelho
A 2ª Gala do Desporto contou com várias surpresas ao longo da noite e 33 premiados nas diversas categorias de reconhecimento. A cerimónia homenageou atletas, clubes, dirigentes, treinadores e todos os que fazem parte do desporto.
A Gala do Desporto dos Templários voltou a premiar atletas do concelho que se distinguiram pelos seus resultados desportivos durante a época 2025/2026, numa noite de homenagem a atletas, mas também aos clubes, treinadores, dirigentes e todos os que fazem parte do desporto. A cerimónia decorreu na noite de 30 de junho, no Vila Galé Tomar.
Fotógrafo do ano – Joel Dias
Treinador revelação – Ricardo Lopes
Treinador do ano – Igor Sampaio
Jogador mais regular do União de Tomar – Tomás Nunes
Jogador mais regular do Sporting Clube de Tomar – Alexandre Marques
Ética no Desporto – Rafael Faustino
Atleta Revelação – Afonso Reis
Atleta do Ano – Hugo Ribeiro
Organização desportiva do ano – Acro Toneca Cup
Clube / Associação do ano – Thomarathletics
Equipa do ano – Equipa feminina do Thomar Athletics
Dirigente do ano – José Brito
Mérito Desportivo – João Henriques
Mérito Nacional – Bino Maçães
Prémio Carreira – Mário Pinto, Manuel Pina, Vítor Jesus
Personalidade do ano – Patrícia Sampaio
Desporto Adaptado – Tiago Silva; José Miranda; Carlos Carmo; Daniel Godinho
Desporto Universitário – Afonso Godinho, Abderval Matranga; Bruno Caldeira, Maria Inês Cotrim, Pedro Gonçalves, Rodrigo Tiburcio; Tiago Boto, Tomé Santos