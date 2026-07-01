A 2ª Gala do Desporto contou com várias surpresas ao longo da noite e 33 premiados nas diversas categorias de reconhecimento. A cerimónia homenageou atletas, clubes, dirigentes, treinadores e todos os que fazem parte do desporto.

Tomar recebeu Gala do Desporto dos Templários para premiar personalidades do concelho

A Gala do Desporto dos Templários voltou a premiar atletas do concelho que se distinguiram pelos seus resultados desportivos durante a época 2025/2026, numa noite de homenagem a atletas, mas também aos clubes, treinadores, dirigentes e todos os que fazem parte do desporto. A cerimónia decorreu na noite de 30 de junho, no Vila Galé Tomar.

Fotógrafo do ano – Joel Dias

Treinador revelação – Ricardo Lopes

Treinador do ano – Igor Sampaio

Jogador mais regular do União de Tomar – Tomás Nunes

Jogador mais regular do Sporting Clube de Tomar – Alexandre Marques

Ética no Desporto – Rafael Faustino

Atleta Revelação – Afonso Reis

Atleta do Ano – Hugo Ribeiro

Organização desportiva do ano – Acro Toneca Cup

Clube / Associação do ano – Thomarathletics

Equipa do ano – Equipa feminina do Thomar Athletics

Dirigente do ano – José Brito

Mérito Desportivo – João Henriques

Mérito Nacional – Bino Maçães

Prémio Carreira – Mário Pinto, Manuel Pina, Vítor Jesus

Personalidade do ano – Patrícia Sampaio

Desporto Adaptado – Tiago Silva; José Miranda; Carlos Carmo; Daniel Godinho

Desporto Universitário – Afonso Godinho, Abderval Matranga; Bruno Caldeira, Maria Inês Cotrim, Pedro Gonçalves, Rodrigo Tiburcio; Tiago Boto, Tomé Santos

Reconhecimento Desportivo – José Barroca da Cunha, Rosa Dias, Rui Costa