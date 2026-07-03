O MIRANTE TV | 03-07-2026 14:18
Feira Mostra de Mação volta a mostrar o melhor do concelho
Certame reúne cerca de 80 expositores até 5 de Julho e termina com um espectáculo de laser em substituição do tradicional fogo-de-artifício.
A 31ª edição da Feira Mostra de Mação arrancou no dia 1 de Julho e prolonga-se até domingo, dia 5, reunindo cerca de 80 expositores num recinto reorganizado, onde produtores, artesãos e empresas do concelho assumem especial destaque. Ao longo de cinco dias, o certame oferece um programa diversificado e mostra o que de melhor há em Mação. O encerramento será assinalado com um espectáculo de laser, que substitui o tradicional fogo-de-artifício devido ao elevado risco de incêndio nesta época do ano.
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