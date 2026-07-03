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O MIRANTE TV | 03-07-2026 23:30

Vila Franca de Xira já celebra Colete Encarnado nas ruas

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Desfile de tertúlias, espera de toiros e concertos animam o primeiro de três dias de festa.

Vila Franca de Xira já celebra a festa do Colete Encarnado.

O desfile das tertúlias à hora de jantar desta sexta-feira, 3 de Julho, marcou o arranque simbólico da festa com muita animação.

Neste primeiro dia também não faltou a tradicional missa rociera, as esperas de toiros pelas ruas e os concertos.

Amanhã, sábado, é o dia mais esperado, com a homenagem ao campino.

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