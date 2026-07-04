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O MIRANTE TV | 04-07-2026 22:31

Blues no Mercado de Santarém para apresentar festival

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A Associação Cultural do Vale de Santarém Identidade e Memória vai organizar a primeira edição do festival Jazz Blues, no próximo fim de semana. O evento foi apresentado este sábado em Santarém.

A vila do Vale de Santarém recebe, entre 10 e 12 de Julho, a primeira edição do festival Jazz Blues, uma iniciativa da Associação Cultural do Vale de Santarém - Identidade e Memória que pretende diversificar a oferta cultural e atrair público de fora da região. O evento integra concertos de jazz, um espectáculo de blues e uma ‘masterclass’ dirigida a alunos de música, numa aposta que, segundo o responsável da associação, João Inglês, visa “alargar o conhecimento sobre a música jazz e blues” junto da população.
Segundo o responsável, o evento insere-se numa estratégia de reforço da programação cultural da localidade, tendo surgido a partir de actividades já desenvolvidas pela colectividade. “Decidimos avançar com este festival porque faz parte da nossa cultura e identidade: que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a música, em particular o jazz e o blues”, afirmou João Inglês.
O programa principal decorre no Jardim Público do Vale de Santarém e inclui concertos ao longo de três dias, com destaque para “Jagoda Sings and Swings!” a 10 de Julho, Lokomotiv no dia 11 e, no encerramento, a actuação dos The Blues Hackers, dedicada ao universo de blues.

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