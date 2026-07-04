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O MIRANTE TV | 04-07-2026 12:56

Colhida violenta em Vila Franca de Xira

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Um homem foi atingido por um toiro no primeiro dia das esperas da festa do Colete Encarnado em VFX.

Um homem foi colhido com violência em Vila Franca de Xira no primeiro dia das esperas de toiros da festa do Colete Encarnado.
As imagens, da autoria de João Miranda que estão a ser difundidas nas redes sociais, mostram a colhida junto à passagem de nível do cais.
Apesar da violência o homem não sofreu ferimentos de maior e já está a recuperar.
O Colete Encarnado decorre até amanhã, domingo.

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