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O MIRANTE TV | 04-07-2026 10:00

Jacinta Serafim, da infância em França aos desafios da gestão em Benavente

Jacinta Serafim, da infância em França aos desafios da gestão em Benavente
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Natural de Benavente, Jacinta Serafim viveu parte da infância em França, regressou ao concelho aos 11 anos e encontrou no Ribatejo uma realidade marcada pelo campo, sem água potável nem luz. Hoje é sócia-gerente da Bastos & Silva, empresa familiar ligada às marcas Renault e Dacia.

Na rubrica Três Dimensões, Jacinta Serafim recorda a infância nas redondezas de Paris, o regresso a Portugal, as férias passadas a apanhar tomate e a regar o campo dos pais, assim como a vontade, desde pequena, de trabalhar com números e cálculos. O percurso profissional começou numa empresa de maquinaria agrícola, onde passou de telefonista à área da contabilidade, antes de se juntar ao marido, José Serafim, na Bastos & Silva.
A empresária fala dos desafios de passar de empregada a gestora, da importância de separar a vida familiar da empresa, da presença dos dois filhos no negócio, das exigências crescentes do sector automóvel e da paixão pelos carros clássicos. Sobre Benavente, aponta a necessidade de haver mais pontos turísticos, restauração para grupos e alojamento, admitindo que o futuro aeroporto poderá trazer desenvolvimento, mas também retirar algum sossego ao concelho.

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