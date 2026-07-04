uma parceria com o Jornal Expresso
04/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 04-07-2026 09:43

Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico

1 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
2 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
3 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
4 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
5 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
6 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
7 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
8 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
9 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
10 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
11 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
12 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
13 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
14 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
15 / 15
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Largo do Seminário, em Santarém, voltou a acolher a emblemática Serenata Monumental na noite de sexta-feira, dia 3 de Julho, pelas 21h30.

O Largo do Seminário, em Santarém, voltou a acolher a emblemática Serenata Monumental na noite de sexta-feira, dia 3 de Julho, pelas 21h30. Organizada pelo município de Santarém e pelo Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), o espetáculo foi apresentado por Vicente Batalha e contou com a participação do fadista Fernando Marques Ensemble e os grupos Campa Rasa e o grupo "Guitarra e Canto de Coimbra" do CCRS. A frente do placo encheu-se de entusiastas e admiradores da música que apoderou-se do largo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região