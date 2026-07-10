Estacionamento pago põe população em pé de guerra na Póvoa de Santa Iria

Contestação ao estacionamento pago levou dezenas de moradores à Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. A ausência do presidente, António Inácio, que está de férias, agravou os ânimos e houve quem pedisse a demissão do executivo.

A população da Póvoa de Santa Iria marcou presença ontem à noite na assembleia de freguesia para dizer que está contra o estacionamento pago na cidade. Uma reunião em que, apesar da importância do assunto, o presidente da junta, António Inácio, não esteve presente por se encontrar de férias, tendo sido substituído pela vogal Rosa Barral. Os ânimos exaltaram-se com os populares a exigirem tomadas de posição da junta e a lamentarem a ausência do autarca. No final, algumas pessoas saíram da reunião e pediram a demissão do executivo.

