O MIRANTE TV | 10-07-2026 14:14
Estacionamento pago põe população em pé de guerra na Póvoa de Santa Iria
Contestação ao estacionamento pago levou dezenas de moradores à Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. A ausência do presidente, António Inácio, que está de férias, agravou os ânimos e houve quem pedisse a demissão do executivo.
A população da Póvoa de Santa Iria marcou presença ontem à noite na assembleia de freguesia para dizer que está contra o estacionamento pago na cidade. Uma reunião em que, apesar da importância do assunto, o presidente da junta, António Inácio, não esteve presente por se encontrar de férias, tendo sido substituído pela vogal Rosa Barral. Os ânimos exaltaram-se com os populares a exigirem tomadas de posição da junta e a lamentarem a ausência do autarca. No final, algumas pessoas saíram da reunião e pediram a demissão do executivo.
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