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O MIRANTE TV | 10-07-2026 11:36

Tomar volta a recuar no tempo com arranque da Festa Templária

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Certame decorre até 12 de Julho no Parque Urbano, onde foi instalada a "Vila Templária de Thomar", reunindo animação histórica, recriações e mercado medieval.

A Festa Templária de Tomar regressou na tarde de 9 de Julho para mais uma edição, que decorre até dia 12 de Julho e apresenta várias novidades, entre elas a mudança do recinto para o renovado Parque Urbano e a introdução, pela primeira vez, de entrada paga.
A abertura oficial realizou-se pelas 18h00, com uma sessão de boas-vindas conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, que destacou a Festa Templária como um símbolo de ligação entre a memória histórica de Tomar e a ambição de continuar a construir o futuro do concelho.

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