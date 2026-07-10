Tomar volta a recuar no tempo com arranque da Festa Templária

A Festa Templária de Tomar regressou na tarde de 9 de Julho para mais uma edição, que decorre até dia 12 de Julho e apresenta várias novidades, entre elas a mudança do recinto para o renovado Parque Urbano e a introdução, pela primeira vez, de entrada paga.

A abertura oficial realizou-se pelas 18h00, com uma sessão de boas-vindas conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, que destacou a Festa Templária como um símbolo de ligação entre a memória histórica de Tomar e a ambição de continuar a construir o futuro do concelho.