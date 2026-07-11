Festival Dançarão continua a animar Ortiga até domingo

Evento reúne centenas de participantes em torno das danças folk e balfolk, com actividades repartidas por vários espaços da freguesia do concelho de Mação.

O Festival Dançarão prossegue este sábado, 11 de Julho, na aldeia de Ortiga, no concelho de Mação, onde continua a juntar dançarinos, músicos, famílias e apreciadores das danças folk e balfolk europeias. A iniciativa, que termina no domingo, 12 de Julho, decorre em vários espaços da freguesia, como a Praia Fluvial de Ortiga, o Bairro EDP da Barragem de Belver e o jardim da Liga Regional de Melhoramentos.