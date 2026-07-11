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O MIRANTE TV | 11-07-2026 13:42

Santarém deixou o pimba em paz e divertiu-se a valer

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O espectáculo Deixem o Pimba em Paz animou a noite de sexta-feira no Largo do Seminário, em Santarém, numa abordagem divertida e irreverente de êxitos da música popular portuguesa.

O espectáculo Deixem o Pimba em Paz animou a noite de sexta-feira no Largo do Seminário, em Santarém, inspirado na reinterpretação de êxitos da música portuguesa popularizados por nomes como Marco Paulo, Quim Barreiros, Ágata, José Malhoa ou Graciano Saga.
Em palco, o humorista junta-se à cantora Manuela Azevedo e aos músicos Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais numa actuação com muita música e humor e uma abordagem original, divertida e irreverente. O concerto integrou a programação cultural Verão in.Santarém.

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