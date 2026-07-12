Trio Berenson em Coruche no âmbito de mais uma jornada do Terras Sem Sombra

A Igreja da Misericórdia de Coruche foi palco na noite de 11 de julho de um concerto do Trio Berenson que durante mais de uma hora interpretou músicas de Joseph Haydn, Joaquín Turina e Antonín Dvorák. A igreja encheu para o espetáculo que tinha o título de "Cúspides do Sentimento: Uma aproximação à música dos séculos XVIII - XX" neste regresso do Terras Sem Sombra a Coruche. O Festival já vai na sua 22ª edição e é uma iniciativa que percorre todo o território alentejano juntando a música aos mais variados interesses culturais e ambientais. Em Coruche, terra de fronteira entre o Alentejo e o Ribatejo, o fim de semana inclui ainda, no sábado, uma visita pela rota milenar do megalitismo na região de Coruche, e no domingo de manhã uma pequena caminhada e contacto com uma realidade local que se prende com as culturas do arroz e do pinhão e a obra de irrigação do Vale do Sorraia.