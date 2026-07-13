Académica de Santarém regressa ao futebol sénior com a promoção como meta

A equipa será constituída por jogadores do plantel júnior, que na última época se sagrou campeã distrital, e por ex-atletas que já tenham passado pelo emblema escalabitano.

A Associação Académica de Santarém vai voltar a ter futebol sénior na próxima época, numa decisão que visa dar sequência desportiva no clube aos jovens talentos que forma. A equipa será constituída por jogadores do plantel júnior que este ano se sagrou campeã distrital, e por ex-atletas que tenham passado pelo emblema escalabitano, sendo essa uma premissa essencial.

A decisão foi detalhada pelo presidente do clube, Gilberto Leandro, por Nuno Martins, director técnico da formação, e por Pedro Vasques, o homem escolhido para dirigir o futebol sénior em articulação com a direcção. A equipa técnica tem como treinador principal Flávio Guedes, que terá como adjunto Hugo Monteiro e como treinador de guarda-redes Rui Correia “Xuxo”.

A apresentação decorreu na tarde de 13 de Julho na sede da Académica de Santarém e foi presenciada por muitos adeptos e jovens atletas do clube. Gilberto Leandro deixou claro que o objectivo, neste regresso, é subir à 1ª divisão distrital. A equipa vai jogar no novo campo relvado da Escola Agrária de Santarém.

Notícia mais detalhada em próxima edição semanal de O MIRANTE.