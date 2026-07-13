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O MIRANTE TV | 13-07-2026 15:36

São João Baptista juntou quatro dias de festa no Carqueijal

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Quatro dias de festa juntam as populações do Carqueijal, Cepos, Vendas do Rijo e Torrão. Os concertos começam mais tarde do que anuncia o cartaz, mas é assim que a terra gosta de celebrar.

As Festas de Carqueijal, em Honra de São João Baptista, começaram na sexta-feira, 10 de Julho, e prolongam-se até esta segunda-feira, 13 de Julho. A iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa do Carqueijal e reúne habitantes do Carqueijal, Cepos, Vendas do Rijo e Torrão em quatro dias de música, convívio e gastronomia.

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