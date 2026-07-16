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O MIRANTE TV | 16-07-2026 21:01

Transporte de depósitos para adega causa alvoroço em Alcanhões

Transporte de depósitos para adega causa alvoroço em Alcanhões
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A passagem de camiões com depósitos de grandes dimensões para a Adega de Alcanhões, causou curiosidade e alvoroço na passagem pelo centro da vila onde a Estrada Nacional 365 é mais estreita.

A passagem de camiões com depósitos de grandes dimensões para a Adega de Alcanhões, causou curiosidade e alvoroço na passagem pelo centro da vila onde a Estrada Nacional 365 é mais estreita. A situação ao final da tarde desta quinta-feira, 16 de Julho, fez com que alguns habitantes tivessem que retirar os carros estacionados à beira da estrada e houve quem ajudasse nas manobras nas zonas mais difíceis, sendo que muita gente veio à porta ou janela de casa ver o aparato.

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