O MIRANTE TV | 17-07-2026 09:20
Dia Aberto no Castro de Vila Nova de São Pedro
Castro de Vila Nova de São Pedro voltou a oferecer visitas guiadas à população para dar a conhecer os trabalhos de escavações realizados e no final puderam experimentar uma refeição pré-histórica
O sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, no concelho de Azambuja, voltou a receber o Dia Aberto a 16 de Julho. Tal como nos anos anteriores, realizaram-se visitas guiadas durante o dia, nas quais os participantes tiveram a oportunidade de observar os trabalhos realizados pelos arqueólogos e puderam ouvir as suas explicações. No final do dia, realizou-se uma refeição pré-história com o objetivo de demonstrar como seria a gastronomia no período calcolítico em Vila Nova de São Pedro.
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