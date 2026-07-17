O MIRANTE TV | 17-07-2026 09:35
Salvaterra de Magos celebra os avós com atividades familiares
Avós e netos do concelho tiveram a oportunidade de se juntarem para uma tarde de actividades lúdicas, músicas e de interacção.
A “FamiliArt – Avós e Netos” decorreu nos dias 15 e 16 de julho, em Marinhais e Salvaterra de Magos, e contou com convívio, diversão, partilha e música para juntar os avós e os netos. Promovida pelo município no âmbito das comemorações do Dia dos Avós, a iniciativa pretendeu proporcionar momentos de encontro entre gerações e valorizar o papel dos mais velhos na transmissão de afectos, experiências e tradições. O combate à solidão e à exclusão social foi também um objetivo.
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