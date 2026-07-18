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O MIRANTE TV | 18-07-2026 10:00

Ana Marques gere uma mercearia na Carregueira onde o cliente importa

Ana Marques gere uma mercearia na Carregueira onde o cliente importa
Ana Marques prova que uma mercearia é, além de um negócio, um lugar de confiança e encontro - foto O MIRANTE
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Ana Marques nasceu e cresceu na Carregueira, no concelho da Chamusca, e aprendeu cedo o peso do trabalho.

Ana Marques nasceu e cresceu na Carregueira, no concelho da Chamusca, e aprendeu cedo o peso do trabalho. Aos 12 anos já acompanhava os pais na agricultura e ajudava na apanha do tomate, numa época em que se ganhava à peça. Vendeu pão porta-a-porta e, com vontade de empreender, construiu um negócio que hoje emprega quatro mulheres da terra. Aos 50 anos, Ana Marques continua a ser a primeira a chegar e a última a sair. Na Loja da Ana vendem-se carne, fruta, pão e mercearia, mas também se ouvem desabafos e se constroem amizades. Ana Marques fala-nos do seu percurso a propósito da rubrica Identidade Profissional que pode ser lida na edição impressa de O MIRANTE.

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