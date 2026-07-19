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O MIRANTE TV | 19-07-2026 10:43

Renault 4 lançam-se à estrada na Chamusca para mais um passeio

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Renault 4 lançam-se à estrada na Chamusca para mais um passeio
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Renault 4 passearam pelas terras da Chamusca e arredores, trazendo alegria a quem as via passar.

O X Encontro de Renault 4, realizado no dia 18 de Julho, reuniu dezenas de entusiastas e condutores do icónico modelo para mais um dia de passeio e convívio. Os carros encheram de alegria as ruas por onde passaram até Alpiarça, para um copo de vinho na Adega do Mouchão do Inglês. Sessenta veículos deslocaram-se de várias zonas de norte a sul do país especificamente para este evento. Organizado pela União de freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande em parceria com o município e O MIRANTE.

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