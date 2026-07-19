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O MIRANTE TV | 19-07-2026 20:02

Power Arena levou milhares a Santarém

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Santarém recebeu no fim de semana de 17 a 19 de Julho o Power Arena, considerado o maior festival de motorsport e de entretenimento em Portugal. Ao longo dos três dias, passaram pelo CNEMA milhares de entusiastas dos desportos motorizados. Imagens de Rita Ferreira e Jorge Tomé.

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