O MIRANTE TV | 20-07-2026 14:51
Comerciantes do Carregado contestam corte de rua e dizem não ter sido avisados
Empresários e comerciantes da Rua Arsénio da Assunção Carvalho foram surpreendidos pelo início de obras que cortam o acesso às suas empresas. Garantem que o projecto inicialmente apresentado pela Câmara de Alenquer não previa o fecho desta via.
Os empresários e comerciantes da Rua Arsénio da Assunção Carvalho, no Carregado, foram surpreendidos esta manhã com o início de obras que implicam o corte da estrada de acesso às suas empresas. O projecto para a estrada da Quinta da Mendanha já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal de Alenquer no mandato anterior, mas, segundo os empresários, não previa o encerramento daquela artéria.
Os comerciantes garantem que deram o seu aval ao município e à Infra-estruturas de Portugal para a abertura de uma nova via que permitisse retirar o trânsito pesado do centro do Carregado, mas não para o fecho daquela rua.
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