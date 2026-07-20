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O MIRANTE TV | 20-07-2026 14:51

Comerciantes do Carregado contestam corte de rua e dizem não ter sido avisados

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Empresários e comerciantes da Rua Arsénio da Assunção Carvalho foram surpreendidos pelo início de obras que cortam o acesso às suas empresas. Garantem que o projecto inicialmente apresentado pela Câmara de Alenquer não previa o fecho desta via.

Os empresários e comerciantes da Rua Arsénio da Assunção Carvalho, no Carregado, foram surpreendidos esta manhã com o início de obras que implicam o corte da estrada de acesso às suas empresas. O projecto para a estrada da Quinta da Mendanha já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal de Alenquer no mandato anterior, mas, segundo os empresários, não previa o encerramento daquela artéria.

Os comerciantes garantem que deram o seu aval ao município e à Infra-estruturas de Portugal para a abertura de uma nova via que permitisse retirar o trânsito pesado do centro do Carregado, mas não para o fecho daquela rua.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE.

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