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O MIRANTE TV | 22-07-2026 22:31

Camião destrói luminária da Ponte de Constância

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Embora a Ponte de Constância esteja interdita a veículos pesados, um camião atravessou a travessia e destruiu toda a sua luminária. Esta não é uma situação nova, uma vez que, recentemente, a GNR realizou uma operação junto à ponte e identificou vários condutores de veículos pesados.

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