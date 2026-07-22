O MIRANTE TV | 22-07-2026 22:31
Camião destrói luminária da Ponte de Constância
Embora a Ponte de Constância esteja interdita a veículos pesados, um camião atravessou a travessia e destruiu toda a sua luminária. Esta não é uma situação nova, uma vez que, recentemente, a GNR realizou uma operação junto à ponte e identificou vários condutores de veículos pesados.
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