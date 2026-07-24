Festival Internacional de Folclore juntou grupos de vários países em Alcanena

Alcanena organizou o 37º Festival Internacional de Folclore. Em cada edição, um dos ranchos folclóricos do concelho é o anfitrião do festival. Este ano a organização foi da Casa do Povo de Espinheiro.

A Casa do Povo de Espinheiro organizou a edição deste ano do Festival Internacional de Folclore de Alcanena. A iniciativa teve lugar dia 23 de Julho, com entrada livre, na Praça 8 de Maio. Juntou grupos portugueses e estrangeiros, mostrando como a cultura e as tradições do Folclore ultrapassam fronteiras.

O cartaz integrou actuações do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Espinheiro, do Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo, do grupo lituano Folklore Ensemble “DZIUGAS”, da Folklore Society KUD “LIJEŠĆE”, da Bósnia e Herzegovina, e do Grupo Folclórico Escuela de Danza de Cajicá, da Colômbia. O grupo anfitrião mostrou ainda o seu tradicional Jogo do Pau.