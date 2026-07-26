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O MIRANTE TV | 26-07-2026 16:52

Sinagoga de Tomar acolheu encontro dedicado à cultura sefardita

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A Sinagoga de Tomar recebe a primeira edição de “Sabores da Memória”, um evento dedicado à herança sefardita e à memória judaica da cidade.

A Sinagoga de Tomar recebe a primeira edição de “Sabores da Memória”, um evento dedicado à herança sefardita e à memória judaica da cidade. A iniciativa começou a 24 de Julho, com a apresentação do livro “À Mesa em Sefarad”, um workshop de gastronomia judaica e uma degustação. O programa terminou com a celebração do shabbat e conversas sobre a Sinagoga de Tomar, o criptojudaísmo e o legado de Aristides de Sousa Mendes.

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