O MIRANTE TV | 27-07-2026 16:00
Barrosa deu vida às tradições com a primeira Feira do Bolo Branco
A 1ª edição da Feira Agrícola das Tradições e do Bolo Branco na aldeia da Barrosa surpreendeu a população e deu vida às tradições das famílias.
A Feira Agrícola das Tradições e do Bolo Branco, na Barrosa, encheu a aldeia durante três dias de animação e uma viagem no tempo entre os dias 24 e 26 de Julho. A população apresentou as suas tradições e o famoso Bolo Branco, um bolo em que a receita é adquirida de geração em geração pelas famílias da aldeia da Barrosa, no concelho de Benavente. A 1ª edição da Feira foi muito bem recebida e deixou todos surpreendidos. A organização já se prepara para o próximo ano.
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