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O MIRANTE TV | 27-07-2026 15:36

Descargas para a Ribeira do Sarra motivam preocupação no Carregado

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Comissão de Moradores do Carregado está preocupada com as descargas para a Ribeira do Sarra junto à Quinta da Mendanha. Câmara de Alenquer garante que se trata apenas de águas pluviais retidas numa bacia de retenção.

A Comissão de Moradores do Carregado manifestou preocupação com as descargas para a Ribeira do Sarra provenientes da actividade de uma empresa localizada na Quinta da Mendanha. No local, é perceptível um intenso mau cheiro junto à linha de água e observa-se água com uma tonalidade mais escura a correr para o leito da ribeira. Segundo o porta-voz da comissão, João Silva, a autarquia tem de estar atenta a esta situação, até porque estão a ser instaladas novas empresas na zona.

Na reunião pública da Câmara de Alenquer desta segunda-feira, o presidente do executivo, João Nicolau, garantiu que as descargas em causa não correspondem a efluentes industriais. Segundo o autarca, trata-se de águas pluviais que permaneceram durante muito tempo na bacia de retenção da empresa, circunstância que terá provocado o aparecimento de maus odores.

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