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O MIRANTE TV | 29-07-2026 12:42

TML apresenta plataforma GO para gestão das redes de transporte público

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A solução tecnológica criada pela TML visa melhorar a gestão da operação dos transportes públicos e poderá ser utilizada fora da Área Metropolitana de Lisboa.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) apresentou, na terça-feira, nas suas instalações, a plataforma tecnológica GO, desenvolvida internamente para responder às principais necessidades operacionais das equipas que gerem redes de transporte público. Entre as funcionalidades da plataforma destacam-se o planeamento e a gestão da oferta de transporte, a monitorização da operação em tempo real, a avaliação de indicadores de desempenho e, entre outras, o apoio à melhoria contínua do serviço prestado aos passageiros.

A apresentação da plataforma reuniu representantes do Governo, da Área Metropolitana de Lisboa, de municípios, operadores de transporte e diversas entidades do sector. Carlos Humberto de Carvalho, presidente do conselho de administração da TML, sublinhou que a empresa já está a trabalhar com diferentes comunidades intermunicipais, com os Transportes Metropolitanos do Porto, com outras entidades e com a Região Autónoma da Madeira, tendo em vista a eventual utilização da plataforma GO.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.

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