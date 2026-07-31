O MIRANTE TV | 31-07-2026 10:29
O vinho do Cartaxo não é vinho...é presunto
As palavras são de José Hermano Saraiva, o mítico historiador e ex-ministro da Educação do regime de António Oliveira Salazar, durante uma visita ao Cartaxo em 1999.
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