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O MIRANTE TV | 31-07-2026 10:29

O vinho do Cartaxo não é vinho...é presunto

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As palavras são de José Hermano Saraiva, o mítico historiador e ex-ministro da Educação do regime de António Oliveira Salazar, durante uma visita ao Cartaxo em 1999.

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