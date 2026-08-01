O MIRANTE TV | 01-08-2026 10:00
Sandra Pita: a enfermeira que quis mostrar que os pés também são saúde
Sandra Pita, enfermeira e fundadora da CliniPé em Abrantes - foto O MIRANTE
Depois de seguir a vocação pela enfermagem, Sandra Pita especializou-se na área dos cuidados aos pés e criou a CliniPé, onde procura sensibilizar para a importância da prevenção e do tratamento especializado.
Enfermeira de profissão e apaixonada pela enfermagem podológica, Sandra Pita abriu a CliniPé em Abrantes em 2015 e fez dos cuidados aos pés a sua missão. Aos 46 anos, entre a gestão da clínica, o trabalho em vários concelhos da região e a vida de mãe de três filhos, continua a acreditar que cuidar das pessoas é o que dá sentido ao seu trabalho.
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