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O MIRANTE TV | 01-08-2026 13:54

Ex-jogador do Liverpool e do Sporting foi a surpresa na apresentação da União de Santarém

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Ex-jogador do Liverpool e do Sporting foi a surpresa na apresentação da União de Santarém
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O avançado Rafael Camacho vai representar a União de Santarém na Liga 3 de futebol, tendo sido apresentado no Campo Chã das Padeiras durante o intervalo do jogo da Taça Hospital da Luz, conquistada pela Académica de Coimbra.

O avançado Rafael Camacho, de 26 anos, que já jogou no Liverpool e no Sporting, foi a grande surpresa da apresentação do plantel sénior da União de Santarém que vai disputar a Liga 3 de futebol. O presidente do clube, Pedro Patrício, aponta como objectivo fazer melhor do que na temporada passada, em que o clube disputou a fase de promoção à 2ª Liga.

Rafael Camacho foi chamado ao relvado para, junto a Pedro Patrício, receber a ovação dos muitos sócios e adeptos do emblema escalabitano durante o intervalo do jogo em que se disputou a Taça Hospital da Luz, que opôs a União de Santarém à Académica de Coimbra. O desafio, na sexta-feira, 31 de Julho, teve poucas oportunidades e muitas substituições. Acabou empatado a zero e na decisão por penáltis a taça acabou por viajar para Coimbra.

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